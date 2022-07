1 Zwei Fremde haben eine Gastwirtin in Bad Dürrheim erpresst und ausgeraubt. (Symbolbild) Foto: Puchner

Die Wirtin eines Gasthauses in der Hauptstraße in Bad Dürrheim ist am Sonntag vor einer Woche von zwei Männern bedroht und beraubt worden. Sie haben mehrere Hundert Euro erbeutet.















Link kopiert

Bad Dürrheim-Oberbaldingen - Die beiden etwa 30 Jahre alten Männer betraten kurz vor Mitternacht den Gastraum der Gaststätte über einen Nebeneingang. Sie bedrohten die 64-jährige Wirtin unter anderem mit einer Pistole und forderten sie auf, den Standort des Tresors preiszugeben. So erbeuteten sie den Bedienungsgeldbeutel mit Tageseinnahmen. Damit machten sie sich durch den Nebeneingang wieder davon.

Verletzt wurde die Frau nicht. Die Verdächtigen, die maskiert waren, trugen jeweils schwarze Kapuzenpullover (Hoodies) mit über den Kopf gezogenen Kapuzen. Der Wortführer sprach deutsch mit einem Akzent. Noch in der Nacht löste die Polizei eine Großfahndung aus. Sie stieß dabei auf zwei Personen, die an der Park and Ride Anlage in Tuningen standen. Beide zunächst als tatverdächtig angesehene Männer wurden vorläufig festgenommen und das Auto sichergestellt.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil, die für solche Fälle auch im Schwarzwald-Baar-Kreis zuständig ist, ermittelte in den vergangenen Tagen mit Hochdruck in dem Fall. Sie stellte mittlerweile aber fest, dass die beiden zunächst Verdächtigen nicht für die Tat infrage kommen. Beide hatten sich unabhängig von der Tat aus beruflichen Gründen auf dem Mitfahrer-Parkplatz nahe der Autobahn aufgehalten.

Aus ermittlungstaktischen Gründen wird der Fall erst jetzt mitgeteilt. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Rottweil dauern an. Weitere Hinweise werden unter Telefon 0741/4770 entgegen genommen.