Überfall in Altensteig: Ist ein Serientäter am Werk?

1 Die Polizei sucht einen Verbrecher, der eine Tankstelle in Altensteig überfallen hat. Foto: Friso Gentsch/dpa

Am Mittwochabend hat ein unbekannter Täter eine Tankstelle in Altensteig überfallen. Die Polizei schließt nicht aus, dass der gleiche Mann schon Ende September eine Tankstelle in Nagold überfallen hat.









Link kopiert



Am Mittwochabend hat ein noch unbekannter und bewaffneter Täter eine Tankstelle in Altensteig überfallen und flüchtete zu Fuß. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen der Kriminalpolizei betrat ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Mann gegen 21.40 Uhr eine Tankstelle in der Wilhelmstraße und forderte von der Kassiererin die Herausgabe von Bargeld. Diese händigte eine dreistellige Summe aus, welche der Täter in einer mitgeführten Tasche verstaute.