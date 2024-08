Tankstellenüberfall in Freudenstadt

1 Der Täter bedrohte eine Mitarbeiterin der Tankstelle mit einer Pistole. Der Überfall ereignete sich am 18. Juni. (Archivbild)( Foto: Beyer

Eine Tankstelle in Freudenstadt ist am 18. Juni von einem maskierten Mann mit einer Pistole überfallen worden. Nun stellt die Polizei Bilder zur Verfügung, die bei der Suche des Täters helfen sollen.









Der bewaffnete Täter betrat am 18. Juni gegen 1 Uhr die Tankstelle in der Stuttgarter Straße und forderte von der Kassiererin die Herausgabe von Geld. Die Mitarbeiterin öffnete daraufhin die Kasse und der Täter entnahm Bargeld. Im Anschluss entfernte er sich zu Fuß in Richtung Stadtmitte.