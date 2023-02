Täter bedroht in Hechingen Angestellte mit Messer

1 Der Täter bedrohte die Angestellte mit einem Messer. (Symbolfoto) Foto: Brian Jackson – stock.adobe.com

Ein Kiosk in der Straße Im Eierle ist am Dienstagabend von einem Unbekannten überfallen worden.















Hechingen - Kurz vor 18 Uhr betrat der maskierte Täter das Gebäude, bedrohte die Mitarbeiterin mit einem Messer und ging anschließend hinter den Verkaufstresen. Dort nahm er laut Mitteilung der Polizei Tabakwaren und Zubehör an sich. Die Beute verstaute er in einer grünen Einkaufstasche. Dann rannte er wohl in Richtung Stadtmitte davon.

Trotz der sofortigen Fahndung mit mehreren Streifenwagen gelang ihm die Flucht.

Polizei bittet um Hinweise

Der Täter ist circa 165 - 170 Zentimeter groß, sehr schlank und sprach Deutsch mit Dialekt. Er war mit einer schwarzen Adidas-Sporthose, einem schwarzen Hoodie mit dem Aufdruck "Metallica" auf der Vorderseite sowie schwarzen Sneakern mit weißer Sohle bekleidet. Außerdem trug er eine schwarze Sturmhaube und eine Sonnenbrille. Hinweise unter Telefon 07471/9880-0.