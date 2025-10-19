Es dauerte nur wenige Minuten - schon hielt ein kleines Diebesteam Juwelen von unschätzbarem Wert in den Händen. Frankreich ist geschockt über den Diebstahl im Pariser Louvre.
Sie nutzten einen Lastenlift und brauchten gerade einmal sieben Minuten: Bei einem spektakulären Raubzug haben Diebe im Pariser Louvre-Museum Schmuckstücke von unermesslichem Wert erbeutet - womöglich auch französische Kronjuwelen. Am Sonntagabend gab das Kulturministerium bekannt, dass es sich um insgesamt acht Schmuckstücke handle.