Überblick über Gewerbesteuer: So lassen die Unternehmen die kommunalen Kassen im Kinzigtal klingeln

Kommunen ächzen unter hohem Finanzdruck. Eine wichtige Einnahmequelle in diesen Zeiten ist die Gewerbesteuer. Welche Kommune ist im Verhältnis wie wirtschaftsstark?
Sie wird von Kämmerern traditionell konservativ kalkuliert und bietet dennoch einen wichtigen Anhaltspunkt dafür, was sich die Gemeinde finanziell leisten kann: die Gewerbesteuer. Im Schnitt macht sie im Kinzigtal rund ein Sechstel der Einnahmen aus. Wer profitiert mehr, wer weniger vom Gewerbe? Ein Blick in die Haushaltspläne 2026 gibt die Antworten.