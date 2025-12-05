Überall Mangel im Kreis Calw: Jugendhilfe ist überlastet – jetzt werden auch noch KI-Mails zum Problem

Die Jugendhilfe im Calwer Landratsamt kämpft mit steigenden Fallzahlen, fehlenden Ressourcen und einem neuen Phänomen: Anfragen, die mit Künstlicher Intelligenz erstellt werden.
Frank Wiehe, Erster Landesbeamter des Kreises Calw, fasste die schwierige Situation im Jugendhilfeausschuss treffend zusammen. Die Jugendhilfe sei die größte Abteilung der Behörde, man habe es mit „steigenden sozialen Problemlagen“ zu tun. Und die müsse das Landratsamt mit immer knapper werdenden öffentlichen Ressourcen lösen.