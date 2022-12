42-Jährige fährt in Rangendingen Laternenmast um

Eine alkoholiserte Autofahrerin ist am Samstagabend in Rangendingen mit einem Laternenmast kollidiert.















Rangendingen - Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein anderer Autofahrer gegen 19 Uhr die unsichere Fahrweise der 42-Jährigen. Diese war auf der B32 von Juningen Richtung Hechingen unterwegs. Trotz Gegenverkehr geriet die Frau mehrmals auf die Gegenfahrbahn.

Der Zeuge, welcher zwischenzeitlich über Notruf die Polizei verständigt hatte, fuhr der Frau über die L 410 bis nach Rangendingen hinterher. In der Haigerlocher Straße kam die 42-Jährige mit ihrem VW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Diese wurde durch den Aufprall aus ihrem Fundament gelöst und umgebogen.

Über zwei Promille Alkohol im Blut

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein Test ergab einen Wert von über zwei Promille, weshalb der Führerschein der Frau einbehalten wurde.

An der Straßenbeleuchtung entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Am Unfallauto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Zeugen der Trunkenheitsfahrt werden gebeten, sich unter Telefon 07471/98800 mit der Polizei in Hechingen in Verbindung zu setzen.