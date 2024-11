Über Whatsapp: Burladinger fordert Mädchen auf, Nacktbilder und Videos zu schicken

1 Weil er pornografisches Material von Kindern verlangte und teilweise erhielt, wurde ein Mann verurteilt. Foto: anaumenko-stock.adobe.com

Ein Mann Mitte 40 hat sich wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt vor dem Amtsgericht Hechingen verantworten müssen. Der Burladinger hatte über Whatsapp Nacktbilder und Videos gefordert.









Link kopiert



Er sei völlig vereinsamt gewesen durch die Isolation in der Corona-Pandemie und entschuldige sich für seine Taten, heißt es in der Erklärung des Mannes, der wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt am Amtsgericht Hechingen verurteilt wurde. Der Mann aus dem Raum Burladingen ließ seinen Verteidiger die Erklärung mit Geständnis vortragen. Weiter hieß es in dieser, er bedaure, was er getan habe und schäme sich. „Es wird nicht mehr vorkommen.“