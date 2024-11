Über Wald- und Wiesenwege: 29 Tonnen-Schwertransport bahnt sich Weg durch den Schwarzwald

1 Auf dem Weg durch den Schwarzwald wurde die Flaschenreinigungsmaschine mehrfach mit einem Kran umgesetzt. Foto: Griesbacher Mineralbrunnen

Ein Schwertransport mit 29 Tonnen ist kürzlich über Wald- und Wiesenwege bis nach Bad Peterstal-Griesbach gefahren. Dabei handelte es sich um eine neue Flaschenreinigungsmaschine für den Getränkehersteller Griesbacher Mineralbrunnen.









8,4 Meter lang, 5,8 Meter breit und 3,1 Meter hoch – dazu satte 29 Tonnen Gewicht: Also in etwa das Gewicht fünf ausgewachsener Elefanten sind vor Kurzem in Form einer Reinigungsmaschine für Flaschen zum Firmensitz von Griesbacher Mineralbrunnen in Bad Peterstal-Griesbach transportiert worden.

Im Rahmen der Modernisierung seiner Produktionsanlagen hat sich der Getränkehersteller die neue Reinigungsmaschine angeschafft – ein „wahres Ungetüm der Technik“ und „ein technisches Meisterwerk, das nicht nur die Effizienz steigern wird, sondern auch eine außergewöhnliche Transportgeschichte schreibt“, wie Griesbacher Mineralbrunnen in einer Pressemitteilung sagt. Lesen Sie auch Am Tag des Transports erreichte die Maschine in den frühen Morgenstunden die große Kurve unterhalb des Kniebis, wo sie mit einem Kran versetzt wurde. Der Transport setzte sich am Folgetag fort. Die schwere Ladung musste noch zwei weitere Male umgesetzt werden, um den engen Wegen gerecht zu werden. Logistische Herausforderung Nachmittags erreichte der Schwertransport dann das Betriebsgelände. „Es war ein großer Aufwand, aber wir sind stolz darauf, diesen Meilenstein in der Geschichte des Griesbacher Mineralbrunnens so erfolgreich gemeistert zu haben“, wird Geschäftsführer Gerhard Kaufmann in der Mitteilung zitiert. Der Transport stellte eine gewaltige logistische Herausforderung dar, heißt es von Seiten des Unternehmens. Der Standort in Bad Peterstal-Griesbach im Ortenaukreis sei auf Grund der Größe der Reinigungsmaschine nicht direkt über die Hauptverkehrswege anfahrbar gewesen. In einer langen Planungsphase seien spezielle Wald- und Wiesenwege für den Transport festgelegt worden. „Dies erforderte nicht nur technisches Know-how, sondern auch exakte Koordination und Präzision“, so Griesbacher Mineralbrunnen. Über spezielle Waldwege wurde die Flaschenreinigungsmaschine transportiert. Eine Lieferung über den Hauptverkehrsweg war nicht möglich. Foto: Griesbacher Mineralbrunnen Die Maschine ist darauf ausgelegt, 24.200 Flaschen pro Stunde zu reinigen und setzt dabei auf energieeffiziente Technologien wie Wärmerückgewinnung und Frequenzregelung, teilt das Unternehmen mit. Dies werde nicht nur zu erheblichen Einsparungen im Bereich Wärme, Wasser und Reinigungsmittel führen, sondern auch die Nachhaltigkeit des Unternehmens weiter fördern. Die Inbetriebnahme der neuen Reinigungsmaschine ist für Dezember geplant. „Die Investition in moderne Technologie und die Erweiterung der Betriebsflächen zeigen das langfristige Engagement des Unternehmens für den Standort Bad Peterstal-Griesbach und die Region.“