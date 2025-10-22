Über Sucht, KI und Medienkompetenz: Wie aus Nagold und Calw „Drogenhochburgen“ wurden

Man soll nicht alles glauben, was im Internet erzählt wird. Das findet unser Autor aufgrund eines Videos, das behautet, Calw und Nagold wären Spitzenreiter bei Drogensüchtigen.
Dass man nicht immer alles glauben sollte, was einem im Internet, insbesondere in sozialen Netzwerken, erzählt wird, sollte mittlerweile eigentlich zur Binsenweisheit geworden sein. Ein gesundes Maß an Skepsis schadet nie. Das zeigt auch ein Video, das aktuell auf Instagram die Runde macht und eine interessante Behauptung aufstellt.