Innerstädtische Radwege haben meist einen großen Vorteil: Sie sind asphaltiert. Für Radfahrer ist das klar der bessere, bequemere und auch der sicherste Belag.

Vor allem aber ist die Gefahr einer Panne auf einer Asphaltstrecke deutlich geringer. Bei Schotterwegen oder anderen naturverträglicheren Belägen sieht das ganz anders aus. Da fährt die Angst vor der nächsten Reifenpanne mit.

Lesen Sie auch

Und dennoch sind eben nicht alle Radwege asphaltiert, besonders jene, die außerhalb der urbanen Räume die Orte miteinander verbinden.

Über Stock und Stein

Ein gutes Beispiel und deswegen bei Radfahrern auch durchaus kritisch beäugt ist die Radstrecke zwischen Iselshausen und Gündringen. Sie führt wunderschön oberhalb des Steinachtals zum Teil durch den Wald. Optisch und landschaftlich ist das eine Top-Radstrecke.

Anders sieht es aber in Sachen Bequemlichkeit und Pannenanfälligkeit aus. Denn die Strecke ist eben nicht asphaltiert. Die Folge: Vor allem jene Radfahrer mit dünneren Reifen weichen auf die Bundesstraße im Tal aus. Notgedrungen. Denn über Stock und Stein – das können nur geländegängige Fahrräder.

Gefahr für Kleinlebewesen

In Nagold ist derzeit viel im Fluss, wenn es um die Radfahrfreundlichkeit der Stadt geht. Dieser Abschnitt des Radwegenetzes ist aber nicht betroffen. „Ein Ausbau in Asphaltbauweise ist nicht geplant“, antwortet Nagolds Pressesprecherin Julia Glanzmann auf Anfrage der Redaktion. Der Grund: Aus Belangen des Naturschutzes sowie der Forstwirtschaft sei dies gar nicht ohne weiteres zulässig. Glanzmann erörtert weiter: „Dabei spielt die Bodenversiegelung eine Rolle sowie die starke Aufheizung des Asphalts, was im Sommer eine Gefahr für Kleinlebewesen und Kriechtiere darstellt.“

Unsere Empfehlung für Sie Markierungen für Fahrradstraßen Nagold geht das Blau aus Mit dem Einzug der Fahrradstraßen ist die Farbe Blau im Nagolder Straßenraum gewaltig auf dem Vormarsch. Zwischenzeitlich ging der Stadt sogar schon das Blau aus.

Nicht explizit angesprochen aber auch ein Fakt ist, dass asphaltierte Radwege natürlich auch teurer sind. Und: Vor allem in Waldgebieten gibt es immer wieder Probleme bei asphaltierten Wegen, weil diese von Baumwurzeln zerstört werden.

Lückenschluss nach Talheim

Und auch, wenn ein neuer Radwegabschnitt gebaut wird, heißt das nicht automatisch, dass er asphaltiert wird. Jüngstes Beispiel: In Kürze beginnen die Arbeiten für den Lückenschluss des Radwegenetzes zwischen Schietingen und Talheim – ein Teil des Fernradwegs zwischen Heidelberg und dem Bodensee übrigens. An der Bahntrasse entlang führt der neue Weg für die Radfahrer. Und er wird nur in Teilen asphaltiert. Nämlich nur dort, wo Sicherheitsaspekte für den Asphalt sprechen: Also die Steilstücke sind asphaltiert. Die anderen Bereiche werden laut Angaben der Stadtverwaltung geschottert oder in HGT ausgeführt – HGT steht für „hydraulisch gebundene Tragschicht“.

Über diesen geplanten Ausbaustandard sagt Julia Glanzmann: „Hier gibt es Anforderungen von Naturschutz und Forst sowie des Regierungspräsidiums. Die Steilstücke werden auf Grund der Griffigkeit in Asphalt ausgeführt.“