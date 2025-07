Über Rampen und Paletten: Das war beim Familien-Bike-Tag in Albstadt geboten

„Wir haben von der Stadt zu deren 50. Geburtstag ein Fördergeld erhalten, um etwas in der Innenstadt durchzuführen, ohne dieses wäre die Veranstaltung nicht möglich gewesen“, erläuterte Philipp Wichmann von Albbike. Dafür habe sich beim Familien Bike-Tag, einem Teil des Albstädter Bike-Sommers, der Bereich Mountainbike angeboten, da ihm das Thema Kind und Familien am Herzen lägen, so Wichmann.

Für das Event waren am Samstag vor der Ebinger Realschule ein Pumptrack und ein Geschicklichkeitsparcours aufgebaut. Es gehe dabei um Spaß am Mountainbiken, welchen vor allem Kinder und Jugendlichen im Alter von zweieinhalb bis 17 Jahren sichtlich hatten.

Rund 70 Meter lang war die Strecke im Pumptrack mit Wellen und Steilwandkurve. Wer den Kurs beherrschte, brauchte oder sollte nicht treten, sondern gelangte durch Pumpen zu der entsprechenden Geschwindigkeit. Daher rührt auch die Bezeichnung Pumptrack.

Kinder waren begeistert

Den Kleinsten gefiel das auf und ab: Sie fuhren so wie es für sie am besten ging oder die größte Freude machte. Auf einem Geschicklichkeitsparcours mit Rampen und Paletten konnte jeder unter Anleitung sich testen und ausprobieren oder an einem Fahrtechnikkurs teilnehmen.

Zwischen Lenker und Sattel dabei

Mit ihm Boot war auch der Cube Store Albstadt, welcher ein System als Zwischenstück vorstellte, wie der Filius auf eigenem Sitz zwischen Lenker und Sattel bei Mama oder Papa auf dem Mountainbike mitfahren darf.

Für Speis und Trank war gesorgt, vom Kreisjugendreferat Zollernalb war eine alkoholfreie Saftbar angemietet worden. Zur Sicherheit war eine Vertretung des DRK Ebingen präsent.