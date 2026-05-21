Über Pfingsten raus in die Natur: Bringt der Blumberger Eichbergweg Wandermuffel in Bewegung?

Eine leichte Route über sieben Kilometer mit tollen Ausblicken. Hält der Eichbergweg bei Blumberg, was er verspricht? Wir haben ihn getestet.
Als Redakteur beschäftigt man sich auch mal mit Dingen, mit denen man für gewöhnlich so gar keine Berührungspunkte hat. Für den Autor dieses Artikels ist es das Wandern. Mücken, Matsch, Steine im Schuh – da ist der Heimtrainer vor dem Fernseher doch viel bequemer, um körperlich in Bewegung zu kommen. Doch wie kann man aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis berichten, ohne einmal selbst eine der vielen Wanderstrecken abgelaufen zu sein? Da ist die Pfingstzeit der perfekte Zeitpunkt, um aktiv zu werden und die Natur zu erkunden.