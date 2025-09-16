Über Ostern wird Bahn stillgelegt: Fußgängerbrücke in Orschweier wird ab März saniert

Die Überführung am Bahnhof Orschweier bereitet der Stadt seit Jahren Kopfschmerzen. Nun ist Licht am Ende des Tunnels.
Bauprojekte in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn benötigen eine lange Vorlaufzeit und sind in der Abwicklung kompliziert. Diese Erfahrung macht einmal mehr die Stadt Mahlberg. Weil die Bahn bei Arbeiten nahe der Gleisanlagen nur von ihr zertifizierte Planungsbüros akzeptiert, musste die Stadt inzwischen mit drei Ingenieurbüros zusammenarbeiten – und letztlich auch für die Kosten aufkommen. Nun ist jedoch der Anfang vom langersehnten Ende in Sicht.