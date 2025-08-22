Über Nacht am Breithorn: Zwei deutsche Bergsteiger in Schweizer Alpen gerettet

Das Breithorn gehört zu den leichteren Viertausendern in den Alpen. Trotzdem hängen dort zwei Bergsteiger über Nacht fest. Jetzt sind sie im Krankenhaus.
Nach einer Nacht in größter Not sind am Breithorn, einem Viertausender in den Schweizer Alpen, zwei deutsche Bergsteiger gerettet worden. Die beiden Männer wurden mit einem Hubschrauber von der italienischen Bergwacht in etwa 4.000 Metern Höhe aufgegriffen und ausgeflogen. Sie werden nun in einem Krankenhaus in Aosta in Italien behandelt. Ihr Gesundheitszustand ist nach Angaben der Bergwacht „insgesamt gut“.