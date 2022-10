3 Der Bücherschrank ist schon wieder etwas gefüllt. Foto: Reuter

Seit Jahren ist der Schramberger Bücherschrank immer gut gefüllt und stets in Benutzung. Doch am Mittwochmorgen stand plötzlich kein einziges Buch mehr im Regal.















Link kopiert

Schramberg - Seit über sechs Jahren ist der Bücherschrank schon Teil des Rathausplatzes und es gab nie Probleme mit Vandalismus oder ähnlichem.

Bei den Menschen komme das Bücherregal sehr gut an, was im Gespräch mit Achim Ringwald deutlich wird. Er beobachte immer wieder Leute, die sich an dem Schrank aufhalten. Achim Ringwald ist einer von drei Bücherregalpaten, er teilt sich die Aufgabe mit der Familie Klaussner und mit dem ehemaligen Gemeinderatsmitglied Martin Himmelheber.

Regalbretter gründlich gereinigt

Auf dem Weg zur Arbeit kommt Achim Ringwald mehrmals am Tag an dem Bücherregal vorbei. "Am Dienstag nach Feierabend um 17 Uhr war der Schrank noch gefüllt, heute Morgen waren dann alle Bücher ausgeräumt. Auch um das Regal herum lag keines der Bücher", erzählt er.

Der Vorfall brachte zumindest einen positiven Effekt mit sich: Dass der Schrank leer war, wurde genutzt, um die Regalbretter mal wieder gründlich sauber zu machen. "Das war schon lange fällig", berichtet Ringwald.

Aus dem leergeräumten Bücherregal wollen die Verantwortlichen keine große Sache machen. Die Leute sollen lediglich wissen, dass wieder Bücher gebracht werden können. Und das klappte auch: Mittlerweile ist der Bücherschrank schon wieder gut gefüllt.