Über mehrere Tage: So groß feiert der Musikverein Rangendingen sein 100. Jubiläum

Vom Aufstieg in die Oberstufe bis hin zur Jugendarbeit hat sich in den vergangenen Jahrzehnten beim Rangendinger MV viel getan. Nun wird nicht nur zurückgeblickt, sondern das Jubiläum mit dem Ausrichten des Kreismusikfests im großen Stil begangen.

Ein Jahrhundert des gemeinsamen Musizierens, gemeinsamer Proben und Auftritte, Gestaltung von Konzerten und des geselligen Miteinanders: Der Musikverein Rangendingen (MV) feiert unter dem Motto “Musik Verein(t)“ in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. In dieser Zeit ist viel passiert, wie ein Rückblick auf vergangene Jahre sowie ein Ausblick auf die Jubiläumsfeier zeigt:

Eine regelmäßige und erfolgreiche Wertungsspielteilnahme stand beim MV von Anbeginn immer wieder im Fokus des musikalischen Geschehens, welches in den letzten 50 Jahren vor allem drei Dirigenten prägten: Etwa von 1978 bis 1996 Ludwig Brenner, dann von 1997 bis 2011 Josef Lohmüller sowie von 2011 bis heute Arno Hermann.

„Sie waren und sind ein Zeichen von Beständigkeit, die unsere musikalische Jugendbildung optimierten, weiter förderten und die musikalische Qualität weiterentwickelten“, heißt es vom Verein zu ihrer Arbeit: So führte Ludwig Brenner etwa das Orchester 1979 in die Oberstufe und Josef Lohmüller dann im Jahre 2000 in die Höchststufe, die das Erwachsenenorchester bis heute erfolgreich unter dem aktuellen Dirigenten Arno Hermann mit bis zu 80 aktiven Musikern umsetzt.

Sein Leistungsniveau kann der Verein weiterhin halten: So konnte das Erwachsenenorchester im Juni letzten Jahres beim Kreismusikfest in Seißen mit 92,7 von 100 möglichen Punkten einen großen Erfolg in der Höchststufe des Wertungsspiels erreichen.

Jugendarbeit

Seit 2008 besteht im Bereich der Jugendorchester eine erfolgreiche Kooperation mit den Teilgemeinden Bietenhausen und Höfendorf. Zudem gibt es seit 2019 eine Bläserklassen-AG in Kooperation mit der Grundschule Rangendingen, der Jugendmusikschule Hechingen und der Gemeinde Rangendingen ab der dritten Klasse, die ihre Fortsetzung des Orchestermusizierens in den beiden gemeinsamen Jugendorchestern Rangendingen-Bietenhausen-Höfendorf findet. Beide Jugendorchester werden vom amtierenden Dirigenten MD Arno Hermann geleitet, in denen im Moment mehr als 50 Jugendliche gemeinsam musizieren. Zahlreiche musikalische und außermusikalische Aktivitäten der Jugendorchester sowie Konzertreisen runden inzwischen die Jugendarbeit ab, teilt der Verein mit.

Die 100-Jahr-Feier

Die Musiker haben ihr Jubiläum nicht nur zum Anlass genommen, nach über 25 Jahren neue Uniformen anzuschaffen, sondern es wird auch groß gefeiert: Als Höhepunkte gibt es am 17. Mai ab 18 Uhr einen Festakt, gefolgt von einem Festkonzert um 19.30 Uhr mit Alexandra Gruber von den Münchner Philharmonikern und Selina Lohmüller vom Symphonieorchester Wuppertal in der Turn- und Festhalle in Rangendingen. Am 18. Mai folgt dann ab 11 Uhr die Eröffnung der Ausstellung zum 100-jährigen Bestehen des Musikvereins im Heimatmuseum.

Kreisverbandsmusikfest

Zur Feier des Jubiläums wird der MV im Juli zudem die 41. Auflage des Kreisverbandsmusikfest ausrichten – zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte. Vom 4. bis 7. Juli findet das Fest mit Wertungsspielen, Gesamtchor, Festumzug und Altkameradentreffen in Rangendingen statt. So gibt es am 4. Juli eine Malle-Party, gefolgt von Auftritten von „Viera Blech“ und „Junger Schwung Tirol“ am 05. Juli. Am 6. Juli gibt es dann einen Festgottesdienst in der Kirche, einen Festumzug sowie Frühschoppen und Blasmusik im Festzelt. Seinen Ausklang findet die Festreihe dann am 7. Juli beim Fest der Generationen samt Kinderumzug, Kindernachmittag und anschließendem Altkameradentreffen. Weitere Infos gibt es laut dem Verein auch auf seiner Webseite www.mv-rangendingen.com.