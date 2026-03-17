Über mehr als 15 Jahre: Uni-Mitarbeiter hat in Freiburg heimlich 800 Frauen gefilmt

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Universität Freiburg wurde für das heimliche Filmen von Frauen in privaten Räumen sowie in einer für eine Dienstreise gemieteten Wohnung verurteilt.

Rund 800 Frauen hat ein ehemaliger Uni-Mitarbeiter heimlich gefilmt. Dafür hat er in Toilettenräumen der Universität und in privaten Wohnräumen, die er an junge Studentinnen vermietet hat, Kameras angebracht. Auch auf einer Dienstreise hat der Mann in einer angemieteten Wohnung Kameras angebracht und so seine mitgereisten Kolleginnen gefilmt. Der Tatzeitraum erstreckte sich über mehr als 15 Jahre.

Der Mann wurde nun von einem Freiburger Gericht zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte zweieinhalb Jahre Haft ohne Bewährung gefordert.

Große Teile der Taten waren bereits verjährt

Aufgeflogen ist der Mann, als eine Mieterin eine der Minikameras in ihrer WG entdeckte und daraufhin die Polizei alarmierte. Das war im Januar 2024. Der Mann war in der Folge geständig. Das ganze Ausmaß war zu dieser Zeit jedoch noch nicht absehbar. Erst nachdem die Polizeibeamten das gesicherte Videomaterial monatelang gesichtet hatten, wurde deutlich, dass der Mann rund 800 Frauen gefilmt hatte. Die Kamera hatte sich, wie ein Bewegungsmelder, selbst eingeschaltet sobald jemand den Raum betrat. Die Frauen wurden so in höchst intimen Momenten gefilmt.

Aus dem Zeitraum von 2019 bis 2024 hat die Polizei 70 Mieterinnen in der WG ausfindig gemacht. Die Taten im Zeitraum vor 2019 sind inzwischen verjährt.

Uni verurteilt die Straftaten

„Die Universität Freiburg verurteilt diese Straftaten aufs Schärfste, und unser Mitgefühl gilt allen Frauen, deren Intimsphäre so eklatant verletzt wurde“, sagt Michael Schwarze, Prorektor Studium und Lehre der Universität Freiburg. Die Universität habe von dem Fall erfahren, als im Februar 2024 Räume der Uni untersucht wurden. Das geht aus einer Stellungnahme der Uni hervor, die im Anschluss an das urteil veröffentlicht wurde. Dort wurden aber keine Kameras oder Speichermedien gefunden.

Die Uni hatte daraufhin dem Mitarbeiter gekündigt. In der Folge hatte der Beschuldigte Mitarbeiter, der als Studienberater tätig war, gegen seine Kündigung geklagt. Es kam zu einem gerichtlichen Vergleich zwischen dem Mann und der Universität. Eine Abfindung, wie es in Medienberichten zu lesen war, sei laut Universität aber nicht geflossen. „Vielmehr wurden im Rahmen des Vergleichs auch andere bestehende Ansprüche geregelt, zum Beispiel Urlaubsabgeltung und Zeitguthaben. Diese Zahlungen wurden regulär wie in jedem Beschäftigungsverhältnis abgerechnet“, teilt die Uni Freiburg mit. Insgesamt sollen sich diese Zahlungen auf rund 20 000 Euro belaufen haben. Die Uni wollte verhindern, dass der Angestellte an seinen Arbeitsplatz zurückkehren konnte.

Demo gegen das urteil

Gegen das Urteil haben am Montag rund 300 Menschen in Freiburg protestiert. Sie halten es für zu milde. Außerdem werfen sie der Universität vor, zu spät über den Fall informiert zu haben. „Während der laufenden Ermittlungen und des gerichtlichen Verfahrens konnte sich die Universität aus rechtlichen Gründen nicht öffentlich äußern“, heißt es in der Stellungnahme. Man habe aber direkt Maßnahmen ergriffen und auch die Räume der Universität kontrolliert - „dabei sind keine Funde gemacht worden.“. Auch habe die Uni ihre bestehenden Schutz- und Präventionsmaßnahmen verstärkt und weiterentwickelt. Dazu gehören intensivierte Kontrollen auf unerlaubte Aufnahmetechnik in universitären Räumen.