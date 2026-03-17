Über mehr als 15 Jahre: Uni-Mitarbeiter hat in Freiburg heimlich 800 Frauen gefilmt

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Universität Freiburg wurde für das heimliche Filmen von Frauen in privaten Räumen sowie in einer für eine Dienstreise gemieteten Wohnung verurteilt.
Rund 800 Frauen hat ein ehemaliger Uni-Mitarbeiter heimlich gefilmt. Dafür hat er in Toilettenräumen der Universität und in privaten Wohnräumen, die er an junge Studentinnen vermietet hat, Kameras angebracht. Auch auf einer Dienstreise hat der Mann in einer angemieteten Wohnung Kameras angebracht und so seine mitgereisten Kolleginnen gefilmt. Der Tatzeitraum erstreckte sich über mehr als 15 Jahre.