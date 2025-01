Einbrecher in Deißlingen - wer hat was gesehen?

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Deißlingen. Der oder die Täter konnten am Freitagabend unerkannt entkommen. Gestohlen wurde nichts.









Einbrecher sind am Freitagabend in ein Wohnhaus in Deißlingen eingedrungen. Wie es im Polizeibericht heißt, verschafften sich die Täter zwischen 17 und 19.15 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Haus in der Stra0e "Im Morgen".