Zwei Betrunkene schlagen in Hechingen auf Autofahrer ein

1 Zwei betrunkene Männer haben in Hechingen die Polizei auf den Plan gerufen. (Symbolfoto) Foto: Patrick Thomas/ Shutterstock

Stark alkoholisiert waren zwei Männer, die in der Nacht auf Samstag in Hechingen einen Autofahrer zuerst zu einer Vollbremsung genötigt und anschließend provoziert und angegriffen haben.









Gleich mehreren Strafanzeigen sehen sich zwei Fußgänger entgegen, die sich am frühen Samstagmorgen nach einer durchzechten Nacht mit einem Autofahrer in der Haigerlocher Straße in Hechingen angelegt haben.