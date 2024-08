Über die Stränge geschlagen: Gemeinde ermahnt Badegäste am Baggersee Nonnenweier

„In den vergangenen Wochen kam es leider vermehrt zu negativen Vorkommnissen am Baggersee in Nonnenweier“, heißt es in der Mitteilung, die die Gemeinde Schwanau am Donnerstag versandte. Was vorgefallen ist, bleibt im Dunkeln, man kann es aber erahnen angesichts der Regeln, auf die die Gemeinde hinweist – verbunden mit der dringenden Bitte an alle, diese Verhaltensvorschriften künftig zu beachten. „Damit der Aufenthalt für alle ein sicheres und angenehmes Erlebnis bleibt“, wie die Gemeinde betont. Bei Verstößen behalte man sich vor, „entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit und Ordnung am Baggersee zu gewährleisten“.

Offenes Feuer und Grillen: Um die Natur zu schützen und das Risiko von Wald- und Flächenbränden zu minimieren, ist das Entzünden von Feuer sowie das Grillen in der Nähe des Sees strikt untersagt. „Offene Flammen können nicht nur die Vegetation gefährden, sondern auch für andere Besucher gefährlich werden“, warnt die Gemeinde.

Zutrittsverbot zum Kieswerk: Am Baggersee wird Kies abgebaut. Es sei „strengstens untersagt, das Gelände des Kieswerks und die dort bestehenden Anlagen zu betreten – es besteht eine erhöhte Lebensgefahr“, wird betont. Die Maschinen seien in Betrieb und stellten ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Badegäste dar, die sich in ihre Nähe wagen.

Parken: „Bitte beachten Sie, dass das Parken nur innerhalb der ausgewiesenen Parkflächen gestattet ist, Rettungswege sind stets freizuhalten“, wird betont.

Müll: Die Sauberkeit am Baggersee liege in der Verantwortung aller Besucher, heißt es aus dem Schwanauer Rathaus. Müll sei in Abfallbehältern zu entsorgen. „Hinterlassen Sie keinen Abfall in der Natur, da dies nicht nur unschön ist, sondern auch der Umwelt schadet“, so die Gemeinde. Der Bauhof sei stets bemüht, die Abfallbehälter regelmäßig zu leeren. „Sollten diese wider Erwarten voll sein, so bitten wir Sie, Ihren Müll nicht am See zu hinterlassen sondern diesen trotzdem ordnungsgemäß zu entsorgen. Helfen Sie mit, den Baggersee sauber zu halten!“, appelliert die Gemeinde.

Glasbehältnisse: Das Mit bringen und Benutzen von Glasflaschen und anderen Glasbehältnissen ist am Baggersee verboten. Zerbrochenes Glas könne zu schweren Verletzungen führen, warnt die Gemeinde.

Schwimmen: Das Schwimmen im Baggersee erfolgt auf eigene Gefahr und ist nur in der ausgewiesenen Badezone zulässig. Außerhalb sei der Aufenthalt aus Sicherheitsgründen strengstens untersagt, so die Gemeinde. Eltern werden gebeten, ihre Kinder im Auge zu behalten und nur in den sicheren Badezonen schwimmen zu lassen.

Zelten und Lagern: Übernachtungen im Freien sowie das Aufstellen von Zelten oder größeren Lagereinrichtungen sind verboten. Diese Regelung diene dem Schutz der Natur und der Müllvermmeidung. „Bitte beschränken Sie sich auf Tagesausflüge und nehmen Sie Ihre Ausrüstung am Ende Ihres Besuchs wieder mit“, so die Gemeinde in ihrem Appell an an alle Badegäste.

Hunde und andere Tiere: Das Mitbringen von Hunden und anderen Haustieren ist auf dem gesamten Gelände nicht zugelassen.