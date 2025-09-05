Über den schwierigen Neustart: Die totale Leere nach dem Urlaub

Der Autor macht sich Gedanken darüber, warum der Arbeitsbeginn nach einer erholsamen Auszeit so hart ist.
Wahrscheinlich kennen Sie das auch, liebe Leserinnen und Leser: Man ist aus dem Urlaub zurück und würde am liebsten sofort wieder abreisen. Obwohl man eigentlich die Batterien wieder aufgeladen haben sollte, hat man keine große Lust, wieder zur Arbeit zu gehen. Zurück im Büro oder in der Werkhalle, fällt das Konzentrieren auf die Aufgaben im Job zunächst schwer. Weil man gedanklich noch am Strand oder auf einem Berggipfel sitzt.