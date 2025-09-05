Über den schwierigen Neustart: Die totale Leere nach dem Urlaub

Wahrscheinlich kennen Sie das auch, liebe Leserinnen und Leser: Man ist aus dem Urlaub zurück und würde am liebsten sofort wieder abreisen. Obwohl man eigentlich die Batterien wieder aufgeladen haben sollte, hat man keine große Lust, wieder zur Arbeit zu gehen. Zurück im Büro oder in der Werkhalle, fällt das Konzentrieren auf die Aufgaben im Job zunächst schwer. Weil man gedanklich noch am Strand oder auf einem Berggipfel sitzt.

Das Motivationstief, das direkt nach dem Urlaub einsetzt, die gewisse Leere, die man dann empfindet, sind so verbreitet, dass es einen Namen dafür gibt – Post-Urlaubs-Syndrom, auch bekannt als Post-Holiday-Blues. Wissenschaftler haben eine Erklärung dafür gefunden: Demnach lassen schöne Erlebnisse, gutes Essen und einfach tun, worauf man gerade Lust hat, den Körper Glückshormone ausschütten. Kommt man dann wieder im Alltag an, produziert der Körper weniger Glückshormone und man hängt mehr oder weniger durch.

Menschen sind eben Gewohnheitstiere, der Übergang aus der Ferienroutine zurück in das Berufsleben kann daher schwierig sein. In unserer Redaktion versuchen wir uns deshalb gegenseitig zu helfen, damit über die Urlaubsrückkehrer nicht gleich der Bürostress hereinbricht. Wer bereits im Arbeitsrhythmus ist, macht dann eben mal mehr. In unserer gemeinsamen Mittagspause gibt es außerdem im Sommer häufig nur ein Thema: Urlaubserlebnisse. So kann man in Erinnerungen an die schöne Zeit schwelgen und die Kollegen daran teilhaben lassen. Über geplante Urlaube tauschen wir uns ebenfalls gern aus. Auch das steigert die Stimmung, wenn sich Körper und Geist wieder an den Arbeitsalltag gewöhnen müssen.

Gegen den Post-Urlaubs-Blues helfen vielleicht am ehesten aber zwei einfache Einsichten: Nämlich, dass es erst die Arbeit ist, die uns die erholsame Auszeit finanziert hat, der wir später nachtrauern. Und dass dieses Gefühl eigentlich doch etwas Gutes ist. Denn nur, wenn etwas Schönes sein Ende gefunden hat, sind wir darüber betrübt.