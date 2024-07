Ein Polizeihubschrauber kreiste am Montagabend über dem Zollernalbkreis.

Er war unter anderem über Bisingen, bei Hechingen, Balingen und in anderen Kommunen des Zollernalbkreises zu sehen: ein Hubschrauber der Polizei.

Die Polizei in Reutlingen konnte zu dem Flug am Montagnachmittag keine Auskunft geben, wohl aber das Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen.

Lesen Sie auch

Schulungsflüge im Südwesten

Eine Sprecherin sagte unserer Redaktion, dass aktuell Hubschrauber des PP Einsatz zu Schulungsflügen in Baden-Württemberg unterwegs sind – unter anderem über dem Zollernalbkreis. Die Piloten üben spezielle Einsatztechniken, fliegen Schleifen und Kurven.