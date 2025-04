28-Jähriger nach Einbruch in Trossingen in U-Haft

1 Nach einem Einbruch in Trossingen sitzt ein 28-jähriger Mann in U-Haft. (Symbolfoto) Foto: Mirgeler/Lino Mirgeler

Ein 28-Jähriger ist am Wochenende in einen Supermarkt in Trossingen eingebrochen. Der Mann wurde erwischt und festgenommen - inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft.









Am frühen Sonntagmorgen ist ein 28-jähriger Mann während eines Einbruchs in einen Supermarkt in Trossingen auf frischer Tat festgenommen worden.