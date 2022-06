3 Das Foto zeigt einen A320 der Fluggesellschaft Eurowings bei der Landung in Stuttgart, die bei entsprechenden Bedingungen auch über Bisingen fliegt. Foto: Mainka

Verkehrsflugzeuge über Bisingen: Sie rauschen nur wenige Kilometer über den Ort hinweg, abends Leuchten ihre Scheinwerfer am dunklen Himmel und die Turbinen sind zu hören. Dass die Maschinen über dem Ort so niedrig fiegen, liegt nicht nur an der Nähe zum Stuttgarter Flughafen.















Bisingen - Über den Wolken muss die Freiheit nicht grenzenlos sein, denn auch die Luftfahrt ist reguliert. So müssen sich die Passagiermaschinen auch über Kirchspiel und Hechingen an bestimmte Regeln halten. Wenig überraschend: Im Bereich Bisingen/Hechingen kommt es in erster Linie zu Überflügen durch Anflüge auf den Stuttgarter Flughafen, berichtet die Deutsche Flugsicherung auf Nachfrage. Das allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.