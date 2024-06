Drei Tatverdächtige haben am frühen Freitagmorgen versucht in ein Offenburger Möbelhaus einzubrechen – und versuchten mit einem Auto vor der Polizei zu flüchten.

Gegen 2.40 Uhr wurde ein Zeuge darauf aufmerksam, wie drei Personen versuchten gewaltsam in das Gebäude in der Heinrich-Hertz-Straße einzudringen und dabei eine Scheibe beschädigten, woraufhin er die Ordnungshüter alarmierte, teilt die Polizei mit.

Beim Eintreffen der Streifenbesatzungen versuchten die drei in einem Wagen zu flüchten, bevor sie die Möglichkeit hatten, in das Möbelhaus einzudringen. Die Verfolgungsfahrt führte in der Folge über die B 3 bis zur Hanns-Martin-Schleyer-Straße, wo ein 18-Jähriger nach Abstellen des Fahrzeuges und Verfolgung zu Fuß sofort festgenommen wurde.

Seine beiden 19-jährigen mutmaßlichen Komplizen konnten durch die Besatzung eines Polizeihubschraubers aufgespürt werden. Auch hier klickten so nur wenig später die Handschließen. Das Trio sieht nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.