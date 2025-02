Bisingen ist während des Ringtreffens zur Narrenhauptstadt des Landkreises geworden. Der Höhepunkt war der große Umzug am Sonntag.









Ein gelungenes zweitägiges Ringtreffen ist die Bilanz, die der Narrenfreundschaftsring Zollernalb (NFR) nach dem närrischen Wochenende in Bisingen wohl ziehen kann: Zum großen Finale waren 39 Ring- und Gastzünfte sowie viele Musik- und Lumpenkapellen am gestrigen Sonntag bei schönster Witterung in der Gemeinde unterwegs.