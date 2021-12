1 Kunden erhalten einen VS-Bändel zum Einkaufen. Foto: Stadt VS

Villingen-Schwenningen - Die aktuell geltende Corona-Verordnung besagt, dass nur genesene oder geimpfte Personen Geschäfte, die keine Waren des täglichen Bedarfs anbieten, betreten dürfen. Einzelhändler müssen die 2G-Nachweise abfragen, und haben dadurch aktuell einen hohen Kontroll- und Personalaufwand, informiert die Stadtverwaltung.

In über 50 Geschäften

In über 50 Geschäften gibt es nun seit vergangenem Samstag Bändel, um unkompliziert und ohne mehrfache Nachweis-Kontrolle in Villingen-Schwenningen einzukaufen. "Im ersten Geschäft zeigt der Kunde seinen 2G-Nachweis vor und erhält dann ein Bändchen für den weiteren Einkauf", erklärt Matthias Jendryschik, Geschäftsführer der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH. Die Bändel-Ausgabe soll die Überprüfung für die Händler vereinfachen und den Kunden den Einkauf angenehmer machen. "Gerade in der Vorweihnachtszeit, in der normalerweise die Geschäfte jeden Tag sehr gut besucht sind, kann das eine Erleichterung sein. Gleichwohl steht natürlich die Sicherheit an erster Stelle", so Matthias Jendryschik.

Bevor die Händler ein Bändchen ausgeben dürfen, ist der Personalausweis und ein Nachweis (geimpft oder genesen) zu überprüfen, heißt es weiter. Nur dann dürfe ein Einkaufs-Bändchen ausgegeben werden. An welchem Tag welche Farbe gilt, darüber informiert der GVO regelmäßig alle teilnehmenden Händler. Es werde aber gegenüber den Kunden nicht gewährleistet, dass Besucher ihren Ausweis nur noch einmal vorzeigen müssen, um Zutritt zu allen Betrieben zu erhalten.

An der Aktion teilnehmen können alle Händler und Gewerbetreibenden, nicht nur GVO-Mitglieder. Ausgenommen sind die Gastronomie sowie Geschäfte der Grundversorgung. Bei Interesse an einer Teilnahme als Einzelhändler melden sich Interessierte für Villingen bei Rainer Böck gewerbeverein-villingen@web.de und für Schwenningen bei Stefanie Federsel sfedersel@gvo-vs.de.

Die Aktion ist als Unterstützung für den Einzelhandel gedacht und als Erleichterung für die Besucher der Innenstädte. Die Nutzung ist für alle kostenfrei und natürlich freiwillig und kommt bei den teilnehmenden Händlern und vielen Kunden positiv an, teilt die Stadt weiter mit.

Stimmen der Händler

"Alles was dem Handel an sich in dieser ungewöhnlichen Zeit hilft, ist generell eine gute Idee. Da wir uns im Weihnachtsgeschäft befinden, und Kunden oft an einem Tag mehrere Geschäfte besuchen, finde ich es eine gute Idee. Es entlastet Personal, Securities und lässt die Kunden unbeschwerter einkaufen. Auf jeden Fall sieht der Kunde, dass sich die Stadt was überlegt hat, und hier helfen will das Einkaufen zu erleichtern. Und das kam positiv an, egal ob der Kunde den Bändel dann in Anspruch genommen hat oder nicht", findet Timo Schnitzlein, Filialleiter beim Sport Müller in Schwenningen.

"In unserem kleinen Geschäft ist der Faktor Beratung sehr wichtig, daher ist der VS-Einkaufsbändel für uns eine extreme Erleichterung. Auf diesem Weg können wir uns wieder mehr auf die kompetente Beratung unserer Kundschaft fokussieren", sagt Isabell Frano, Mitarbeiterin beim Zappel-Phillip.

"Ich finde die Aktion ist eine tolle Idee. Sowohl für die Kundinnen und Kunden als auch für die Einzelhändler in Villingen-Schwenningen bedeutet der Einkaufsbändel eine Vereinfachung. Auch von Seiten unserer Kundschaft finden sehr viele die Aktion gut, wenn mehrere Geschäfte während einer Shopping-Tour besucht werden wollen", meint Thorsten Runge vom Modehaus Zinser in Schwenningen.

"Wir bieten den VS-Einkaufsbändel in unserer Buchhandlung aktiv an und wir müssen sagen, die Aktion wird von unserer Kundschaft wirklich gut angenommen. Bisher gab es keinerlei negatives Feedback", ist sich das Team der Mory’s Hofbuchhandlung einig.

Stimmen von Kunden

"Wenn ich in mehrere Geschäfte gehen würde, würde ich mir auch einen Bändel geben lassen. Im Urlaub oder bei Veranstaltungen wie der Schwenninger Kulturnacht bekommt man auch einen Bändel als Nachweis und den zeigt man auch jedem offen", sagt Kundin Sabine M. aus Tuningen.

"Ich finde die Aktion gut. Man zeigt einmal seinen Nachweis und seinen Personalausweis vor und muss somit nicht in jedem Geschäft seine ganze Tasche durchwühlen", bestätigt ein Kunde, der nicht namentlich genannt werden möchte. "Gerade im Winter, wenn man sowieso durch Jacke, Mütze und Schal dick eingepackt ist, finde ich das deutlich angenehmer auf diese Weise", äußert sich eine Kundin, die nicht namentlich genannt werden möchte.

Wo gibt es den VS-Bändel?

Ausgabestellen Schwenningen:

• Autohaus Jürgen Bechmann Lichtensteinstraße 54 • Bettenhaus Schlenker-Kayser Dauchinger Straße 20 • Casa Moda Friedrich-Ebert-Str. 19 • Modehaus Zinser Marktstraße 1-5 • Sport Müller Uhlandsttraße 3 • Sport Müller HarzerStraße 10 • Intersport Stähle Friedrich-Ebert-Str. 12 • Welzer Raumlösungen Kronenstraße 38 • Würthner Wohnen Steinkirchring 4.

Ausgabestellen Villingen:

• Benetton Niedere Straße 6 • Betten Gebers Rietstraße 13 • BuchHaltestelle Brunnenstraße 10 • Broghammer Men Niedere Straße 78-84 • Broghammer Woman Niedere Straße 51 • Broghammer Woman Rietstraße 8 • Die Schneiderei Rietstraße 22 • Drogerie Butta Bickenstraße 1 • Fitzroy Fashion Rietstraße 31 • Foto – Singer Obere Straße 15 • Grießhaber Schmuck Rietstraße 10 • Grießhaber Schmuck Niedere Straße 14 • Kammerer Schuhhaus Rietstraße 18 • H & M Rietstraße 15 • Happy Hölzle Am Krebsgraben 1 • Heimathafen Brunnenstraße 16 • Högermann & Kox Niedere Straße 37 • Hofbuchhandlung Morys Rietstraße 23 • Hügel Lederwaren Niedere Straße 30 • Kenny S. store Niedere Straße 24 • Mode Mittendrin Niedere Straße 3 • Modepark Röther Benediktiner Ring 1-3 • Osiander Buchhandlung Rietstraße 8 • Intersport Stähle Rietstraße 27 • Schwarzwald-Baar-Center Neuer Markt 1 • Store 1 Rietstraße 34 • Vaude Store Niedere Straße 12 • Winterladen Rietstraße 42 • Zappel-Philipp Rietstraße 33 • Zoom Rietstraße 11.