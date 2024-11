Über 400 Läufer am Start

61 Impressionen vom 38. Hohenzollern Berglauf. Foto: Kara

Dominik Notz heißt der Sieger des 38. Internationalen Hohenzollern Berglaufs. Insgesamt 314 Läufer und 103 Läuferinnen haben teilgenommen. Hier gibt es einige Impressionen.









Link kopiert



Dichter Nebel begleitete die Teilnehmer des 38. Internationalen Hohenzollern Berglaufs am Sonntagmorgen. In Summe nahmen 417 Läufer am 8,1 Kilometer langen Berglauf teil. Das angepeilte Ziel war wie immer die Burg Hohenzollern.