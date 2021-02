Über 40 Schnee-Unfälle Mehrere Verletzte im Nordschwarzwald

In Niefern-Öschelbronn kippte gegen 6.20 Uhr in der Mühlstraße ein kleines Räumfahrzeug des Winterdienstes um und rutschte den Berg hinunter, der Fahrer verletzte sich dabei leicht und wurde in der Folge mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Auf der Landesstraße 572 zwischen Mühlhausen und der Abzweigung nach Tiefenbronn kam es gegen 7.35 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkws. Dadurch wurde eine Fahrerin leicht verletzt und in der Folge mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro, die Pkws mussten abgeschleppt werden.