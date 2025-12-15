Über 40 Hörfunksender in einem: ARD Audiothek heißt bald ARD Sounds

Neuer Name und neue Aufgaben: Das digitale Audio-Angebot der ARD-Sender wird umfassender. «ARD Sounds steht für alles, was Menschen hören wollen», wirbt die Rundfunkfamilie.
Frankfurt/Main - Die ARD Audiothek wird in ARD Sounds umbenannt. Die neue Bezeichnung wird im März 2026 umgesetzt, berichtete die Senderfamilie in Frankfurt. "Dieser Schritt ist Teil einer umfassenden Neuausrichtung der ARD Audiothek, um aktuellen Nutzerbedürfnissen gerecht zu werden und jüngere Zielgruppen noch besser zu erreichen", hieß es in der Mitteilung.