So hat sich das Wetter in Balingen entwickelt

1 Woher hier der Wind weht, wird in Heselwangen natürlich auch festgestellt: Die Windfahne steht auf Süd-West. Foto: Jessica Müller

In Heselwangen sammelt Karl-Heinz Jetter seit vielen Jahren täglich wichtige Daten zum Witterungsverlauf. Dabei zeichnet sich eine klare Entwicklung ab.









Seit 45 Jahren hat Karl-Heinz Jetter täglich Temperatur, Niederschlag und Sonneneinstrahlung genau im Blick. So lange schon betreibt der ehemalige Erdkundelehrer seine selbst gebastelte, aber dennoch hochprofessionelle Wetterstation in seinem Garten in Heselwangen.