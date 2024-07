1 Die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel. (Symbolbild) Foto: dpa/Martin Gerten

Es wird wieder heiß am heutigen Mittwoch – auch in der Großen Kreisstadt Horb. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Hitzewarnung für Horb ausgesprochen.









Link kopiert



Bereits den zweiten Tag in Folge hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Hitzewarnung für die Stadt Horb ausgesprochen. Am heutigen Mittwoch wird laut DWD eine extreme Wärmebelastung mit Spitzenwerte bis 33 Grad in der Großen Kreisstadt erwartet. Die Warnung gilt am Mittwoch in der Zeit von 11 und 19 Uhr.