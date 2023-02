1 Eine Einbruchsserie im Schwarzwald-Baar-Kreis wurde jetzt aufgeklärt. Foto: © AA+W - stock.adobe.com/masked burglars breaking and entering into a victim's home

Vor allem in Vereinsheime und Kindergärten im ganzen Landkreis soll ein Mann eingebrochen sein, der am Mittwoch festgenommen wurde. Einzelheiten teilen Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.









So sei der der Polizei am frühen Mittwochmorgen gelungen, eine seit November 2022 andauernde Einbruchsserie im Schwarzwald-Baar-Kreis aufzuklären und einen Tatverdächtigen festzunehmen.

Wie kam die Polizei auf die Spur? Beamte des Polizeireviers Donaueschingen kontrollierten gegen 3.30 Uhr einen verdächtigen Radfahrer und fanden bei der Durchsuchung der Fahrradsatteltaschen diverses Einbruchswerkzeug nebst einer Akku-Flex.

Über 30 Einbrüche

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen werfen Staatsanwaltschaft und Polizei dem Mann über 30 Einbrüche, vor allem in Vereinsheime und Kindergärten, vor. Aber auch Einbrüche in andere Gebäude werden dem aus Niedersachsen stammenden 39-Jährigen zur Last gelegt.

Unter anderem gab es Einbrüche in Vereinsheime des TC Rietheim, des TC Dauchingen und des Weilersbach. Außerdem war der Waldkindergarten in Schwenningen Ziel von Einbrechern. Inwieweit diese Fälle aufgeklärt sind, haben Polizei und Staatsanwaltschaft noch nicht mitgeteilt.

Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz führte die Polizei den Tatverdächtigen einem Richter beim Amtsgericht Villingen vor, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Tatverdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.