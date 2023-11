Unter dem Motto „Brückenstrompreis jetzt!“ forderten sie die Bundesregierung auf, den Strompreis für Betriebe der energieintensiven Industrie zeitlich befristet zu deckeln, da andernfalls Stellenabbau drohen, teilt die IG Metall mit.

Heinrich Drzyzga, Vorsitzender des Betriebsrats, warnt: „Hier arbeiten gut ausgebildete, motivierte und engagierte Kolleginnen und Kollegen mit großem Wissen und Können. Gemeinsam stellen wir hochqualitative Produkte her. Es darf nicht sein, dass unsere Arbeitsplätze nun allein wegen der Energiekrise in Gefahr geraten. Die Bundesregierung ist in der Verantwortung, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, so dass die Strompreise wieder international konkurrenzfähig werden. So wie das die Politik zum Beispiel in Frankreich oder Spanien auch tut.“

Lesen Sie auch

Bleile: Paket greift zu kurz

Zur Kundgebung aufgerufen hatte die IG Metall Villingen-Schwenningen. Deren Geschäftsführer, Thomas Bleile, sagte anlässlich der Aktion: „Die energieintensiven Betriebe treffen die anhaltend hohen Strompreise besonders hart, zumal sie im internationalen Wettbewerb stehen. Hier brauchen wir dringend eine Brückenlösung, bis in einigen Jahren in Deutschland genügend günstiger Strom aus regenerativen Quellen zur Verfügung steht. Das neue Strompreispaket der Ampelkoalition greift definitiv zu kurz und entlastet die Unternehmen, die es besonders nötig haben, nur marginal. Sonst drohen gute bezahlte, tariflich abgesicherte Arbeitsplätze verloren zu gehen.“

Hohe Strompreise

Zu den Hintergründen erklärt die IG Metall: Die Strompreise in Deutschland hätten sich durch die Energiekrise im Zuge des russischen Angriffskriegs vervielfacht und seien bis heute von einer Normalisierung weit entfernt. Energieintensive Branchen treffe das besonders hart und gleich zweifach: Aufgrund ihrer spezifischen Produktionsprozesse sei der Energiebedarf hoch und die Produktionskosten somit teuer, gleichzeitig stehen die Unternehmen im internationalen Wettbewerb mit Ländern, in denen Strom deutlich günstiger zu haben ist.

Betriebe unterstützen

Die IG Metall hält darum eine gezielte Stützung der betroffenen Betriebe so lange für unumgänglich, bis in einigen Jahren genügend günstiger Strom aus regenerativen Quellen zur Verfügung steht. Zum Konzept der IG Metall gehört den Angaben zufolge zwingend, dass die Preisdeckelung an Bedingungen geknüpft ist: Profitieren dürfen nur Unternehmen mit Tarifbindung, Standort- und Beschäftigungssicherung sowie Investitionen in die Transformation.

„Die Schuldenbremse darf der Finanzierung des notwendigen ökologischen Umbaus der Wirtschaft nicht im Weg stehen“, fordert die IG Metall auch mit Blick auf die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Die Mittel des Klima- und Transformationsfonds finanzieren zentrale Projekte im Umbau zu einer grünen Wirtschaft. Die Politik müsse für diese Aufgaben weiterhin die nötigen Mittel zur Verfügung stellen – sonst seien Klimaschutz und Beschäftigung in Gefahr.