Über 100.000 Follower: Eines der bekanntesten Social-Media-Gesichter der SPD kommt nach Nagold

Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch ist zu Gast in Nagold. Er spricht über Fake News, Demokratie und Vertrauen. Wo und wann man ihn sehen kann.
Wie beeinflussen soziale Medien unsere Demokratie? Wie können politische Inhalte dort sichtbar gemacht werden – und was lässt sich gegen Falschinformationen und gezielte Desinformation tun? Diesen Fragen widmet sich eine gemeinsame Veranstaltung der SPD Nagold und des SPD-Kreisverbands Calw am Montag, 10. November, um 19 Uhr im Restaurantforum Nagold unter dem Titel „Social Media & Demokratie – Wie wir politische Kommunikation stärken können“.