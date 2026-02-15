Ü60-Fasnet in Betra: Büttenrednerin hat einen Tipp zum Thema Dating

Im Wirtschaftsraum der Hohenzollernhalle kamen die Betraer Senioren auch in diesem Jahr wieder zur traditionellen Ü60-Fasnet zusammen.
Jutta Hellstern eröffnete das närrische Treiben und wartete nach einigen schwungvollen Stimmungsrunden mit einer unterhaltsamen Bütt über moderne Dating-Portale auf. Besser sei es, sich statt einem menschlichen Partner einen Hund zuzulegen, da dieser stets treu sei. Auch seien Hunde pflegeleichter als Frauen. „Du brauchst ihn nicht kleiden wie einen Pfau. Läuft ja immer nackend rum. Verlang das mal von deiner Frau“, betonte Hellstern amüsiert.