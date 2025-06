Nicht ein einziges Team aus dem Kreis Calw nimmt an diesem Samstag an der Ü40-Bezirksmeisterschaft in Nordstetten teil.

Die Ü40-Meisterschaft des neuen Fußballbezirks Nordschwarzwald wird eine reine Angelegenheit des alten Bezirks Nördlicher Schwarzwald. Denn: Unter den sieben teilnehmenden Mannschaften befindet sich keine einzige aus dem Kreis Calw.

Sieben Teams sind dabei

Ausgetragen wird die Ü40-Bezirksmeisterschaft an diesem Samstag, 21. Juni, auf dem Sportplatz in Nordstetten. Mit dabei sind in der Gruppe A die SG Rexingen/Dettingen, die SG Talheim und die TSF Dornhan sowie in der Gruppe B der ASV Nordstetten, der SSV Dettensee, die Spvgg Freudenstadt und die Spielgemeinschaft Altheim, Grünmettstetten, Dettlingen und Bittelbronn.

Lesen Sie auch

Beginn der Hauptrunde ist um 16 Uhr. Das Finale soll um 19.50 Uhr angepfiffen werden. Die Spielzeit beträgt einmal 15 Minuten. Gespielt wird auf dem Kleinfeld. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein. Die Spiele um die Plätze drei und fünf werden als Neunmeterschießen ausgetragen.