Ü35-Finale in Rietheim: Pfaffenweiler/Rietheim oder Königsfeld – wer holt den „Senioren“-Pokal?

Am Donnerstag steigt ein Pokal-Highlight im Schwarzwald: In Rietheim findet das Endspiel um den Ü35-Seniorenpokal statt. Die „Alten Herren“ werden in den Clubs immer wichtiger.

Ü35-Seniorenpokal, Finale: SG Pfaffenweiler/Rietheim – FC Königsfeld (Donnerstag, 19 Uhr in Rietheim). Wer wird Nachfolger des FC Brigachtal und sichert sich den „Pott“? Eine stattliche Zuschauerkulisse wird vor dem Tanz in den Mai erwartet. Der Bezirksvositzende Peter Becker ist sich sicher, dass der Seniorenfußball in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Dass der früher als „Alte Herren“-Kick titulierte Seniorenfußball längst im Wandel ist, zeigt sich in Südbaden und Württemberg an den steigenden Teilnehmerzahlen bei den Pokal- und Liga-Bewerben. Becker nimmt sich derzeit ebenso dem neuen Alters-Trend „Walking Football“ in der Kategorie der Ü50-Altersklasse an. „In anderen Bezirken gibt es dies schon, bei uns formieren sich ebenfalls schon erste Mannschaften wie in Pfaffenweiler wo fleißig trainiert wird“, schaut er optimistisch in die Zukunft. „Wir brauchen die älteren Spieler nach der Aktivenzeit weiter im Verein.“

In die gleiche Kerbe schlagen die Verantwortlichen der beiden Endspielteilnehmer. Nach dem FC Brigachtal, der seit einigen Jahren erfolgreich im Bereich Ü35 und Ü40 agiert und demnächst im schwäbischen Rutesheim bei Leonberg beim Deutschen Altherren-Cup 2026 als Ersatzteam für den Hamburger SV teilnehmen darf, hat sich schon länger die AH des FC Pfaffenweiler und SV Rietheim zusammengeschlossen. Mit Siegen gegen Brigachtal (2:1), SV St. Märgen (2:0) und die DJK Villingen (1:0) erreichte man das Finale.

Teams stark besetzt

Jürgen Huber ist dort sehr engagiert. Der Vorsitzende Patrick Anders sieht es positiv, schnürt selber die Kickschuhe und sagt: „Wir freuen uns auf das Finale. Es wird sicherlich ein gutes Spiel“, wird extra ein Schiedsrichter-Gespann pfeifen, da die Kader beider Teams mit bekannten und ehemals hochklassigen Spielern stark besetzt sein werden. Bei der SG PfaRi spielt neben Anders der letztjährige Landesliga-Innenverteidiger Mike Tritschler zusammen mit erfahrenen Spielern wie Manuel Geiger, Dennis Werner, Alexander Sulzmann oder Georg Gür.

Neu kam im vergangenen Jahr der FC Königsfeld hinzu. Ex-Trainer Patrick Fossé stellte dies auf die Beine. „Es ist rasant gewachsen. Viele ältere Spieler haben wieder Lust, aktiv zu sein. Ich bin mir sicher, der Seniorenfußball wird sich bei vielen Vereinen entwickeln, er ist wichtig für die Clubs. Bei uns sieht man es zum einen als Begegnungsstätte auf dem Sportplatz und die sozialen Kontake. Ebenso wie das ehrenamtliche Engagement im Vorstand, als Jugendtrainer oder Sponsor.“

Der FCK erreichte das Finale über Siege gegen den FC Dauchingen (2:1), SSC Donaueschingen (4:0) und FC Schönwald (3:0).

Für die Königsfelder Truppe werden unter anderem Ex-Oberliga-Keeper Daniel Miletic, der ehemalige TSG Balingen-Torschützenkönig Patrick Lauble oder bekannte Spieler wie Elvin Kljajic, Christian Moosmann und Jörg Holik auf dem Platz stehen.