Ü35-Finale in Rietheim: Pfaffenweiler/Rietheim oder Königsfeld – wer holt den „Senioren“-Pokal?

Am Donnerstag steigt ein Pokal-Highlight im Schwarzwald: In Rietheim findet das Endspiel um den Ü35-Seniorenpokal statt. Die „Alten Herren“ werden in den Clubs immer wichtiger.
Ü35-Seniorenpokal, Finale: SG Pfaffenweiler/Rietheim – FC Königsfeld (Donnerstag, 19 Uhr in Rietheim). Wer wird Nachfolger des FC Brigachtal und sichert sich den „Pott“? Eine stattliche Zuschauerkulisse wird vor dem Tanz in den Mai erwartet. Der Bezirksvositzende Peter Becker ist sich sicher, dass der Seniorenfußball in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnt.