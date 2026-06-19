Udo Lindenberg in Hirsau: PanikPreis 2026 – das Sprungbrett für neue Musikstars

Der PanikPreis von Udo Lindenberg fördert junge Musiker. Die diesjährigen Gewinner treten am 1. August beim Hermann Hesse Festival in Hirsau auf und erhalten wertvolle Unterstützung.

Zwischen alten Klostermauern entsteht jedes Jahr ein Ort, an dem sich Musik, Literatur und Poesie auf besondere Weise begegnen. 2026 wird der Höhepunkt dieses Abends am Samstag, 1. August, der Mann sein, der die deutschsprachige Musikgeschichte seit Jahrzehnten entscheidend mit geprägt hat. Der Stifter des PanikPreises: Udo Lindenberg.

Die Rock-Legende präsentiert laut einer Mitteilung der Udo Lindenberg Stiftung gemeinsam mit seinem langjährigen musikalischen Weggefährten, Pianist Jean Jacques Kravetz und den Kids On Stage, ein exklusives unplugged Set – auch deshalb so besonders, weil es einer seiner seltenen Auftritte ist in diesem Jahr. Ergänzt wird der Abend von Saxofonist Noah Fischer sowie den Gewinnerbands des PanikPreis-Wettbewerbs 2026.

Hesse als Seelenverwandter

Udo Lindenberg war schon als junger Rock-Rebell ein erklärter Hermann Hesse-Fan, den er als seinen Seelenverwandten bezeichnet. Hesse ist auch der Grund dafür, dass der Panik-Rocker Calw als Sitz für seine Stiftung erwählt hat. Der renommierte Panikpreis gilt seit vielen Jahren als wichtige Plattform und Sprungbrett für einen erfolgreichen Einstieg ins Musikbusiness, in dem es in Zeiten von Streaming und KI immer schwieriger wird, Fuß zu fassen. Prämiert werden deutschsprachige Nachwuchskünstler, die neben musikalischem Talent auch Haltung, eine eigene Handschrift und textliche Aussagekraft mitbringen, so die Stiftung.

Bewerber müssen live bestehen

Die diesjährige Bewerbungsphase ist abgeschlossen. Eine Experten-Jury hat zunächst sechs Bands nominiert, die an der Popakademie Mannheim live gegeneinander antreten. Denn neben einer überzeugenden Bewerbung ist es Udo Lindenberg wichtig, dass die Künstlerinnen auf einer Bühne auch live bestehen und ihr Publikum unterhalten können. Die drei, die dabei als Sieger hervorgehen, bekommen, neben einem Geldpreis auch Experten-Coachings und die Möglichkeit, beim Hermann Hesse Festival vor großem Publikum aufzutreten. Für viele der jungen Künstler ist es ein Höhepunkt, dem Wegbereiter des deutschsprachigen Rock persönlich zu begegnen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Abends ist der Sonderpreis, den die Sparkasse Pforzheim Calw für die beste Hesse-Vertonung vergibt. Der junge Menschen animieren möchte, sich mit dem Werk des Schriftstellers auseinanderzusetzen. Auch die Sieger dieses Preises werden im Rahmen des Konzertes im Kloster Hirsau ihr preisgekröntes Werk zum Besten geben.

Hier gibt es noch Tickets

Einlass ist ab 18.30 Uhr. Es sind laut Mitteilung noch wenige Restkarten erhältlich: https://ticket-pf.reservix.de/p/reservix/group/539704, https://calwerklostersommer.reservix.de/p/reservix/event/2562102.