Udo Lindenberg in Hirsau: PanikPreis 2026 – das Sprungbrett für neue Musikstars

Der PanikPreis von Udo Lindenberg fördert junge Musiker. Die diesjährigen Gewinner treten am 1. August beim Hermann Hesse Festival in Hirsau auf und erhalten wertvolle Unterstützung.
Zwischen alten Klostermauern entsteht jedes Jahr ein Ort, an dem sich Musik, Literatur und Poesie auf besondere Weise begegnen. 2026 wird der Höhepunkt dieses Abends am Samstag, 1. August, der Mann sein, der die deutschsprachige Musikgeschichte seit Jahrzehnten entscheidend mit geprägt hat. Der Stifter des PanikPreises: Udo Lindenberg.