So verläuft das Konzert in Stuttgart

Udo Lindenberg ist zurück auf der Konzertbühne: Der Panikrocker hat seine „Udopium 2022“-Tour gestartet. Auch in Stuttgart war er schon. U.a. mit dabei auch eine Sängerin aus Villingen-Schwenningen.















Link kopiert

Auf seine Fans ist Verlass: Wenn Udo Lindenberg auf Tour geht, dann sind die Hallen mehr als gut gefüllt. Denn der 76-Jährige liefert packende Unterhaltung – fürs Auge und fürs Ohr.

Udo Lindenberg im Interview: Was ist damals eigentlich in Sindelfingen passiert?

Was erwartet die Fans beim Auftritt von Udo Lindenberg?

In unserer ausführlichen Konzertkritik schreibt Thomas Morawitzky über „Die große Rock'n'Roll'Show für den Frieden“. Lindenberg, der noch im März in Calw einen besonderen Appell formuliert hatte, tänzelt über die Bühne wie eh und je, wirbelt das Mikro herum, schäkert mit Tänzerinnen und Sängerinnen. Das Panikorchester darf natürlich nicht fehlen – auch ein Kinderchor ist dabei. Gesangliche Unterstützung gibt es von der Hamburgerin Ina Bredehorn (36) und Nathalie Dorra (46), die als Soul-Sängerin seit Ende der 90er Jahre festes Ensemble-Mitglied ist und gebürtig aus Villingen-Schwenningen stammt, dort aber nicht mehr wohnt.

Wann kommt Nathalie Dorra auf die Bühne?

Als Backgroundsängerin ist sie permanent zu sehen, einen eigenen Auftritt gemeinsam mit Udo Lindenberg hat sie bei den Songs wie „Horizont“ oder „Durch schwere Zeiten“. Dorra hatte die Pandemie – wie vielen anderen Künstlern – sehr zu schaffen gemacht. Der Job als Sängerin war ihr einziges Standbein. „Naiverweise habe ich ihn als sichere Einnahmequelle gesehen.“

Wie lange dauert die Show von Udo Lindenberg?

Fans können sich auf gut zwei Stunden feinsten Panik-Rock freuen. Das erste von zwei Konzerten in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle dauerte von 20 Uhr bis 22:15 Uhr – dann entschwebte Udo Lindenberg nach 27 Songs wieder von seiner Rakete winkend Richtung Hallendecke. Übrigens auch so wie er es schon auf den Vorgängertouren praktiziert hatte zu den Klängen von Odyssee.

Was sind Udo Lindenbergs erste Worte an die Fans?

In Stuttgart freute sich der Panikrocker, dass er nach der Corona-Pandemie und „drei Jahren des Verzichts“ überhaupt wieder mit der gesamten Panik-Familie auf der Bühne stehen – und auch wieder im Talkessel sein kein. „Endlich wieder hier. Im wilden Süden!“, rief Udo Lindenberg seinen Fans zu: „Im wilden Süden, dort wo das Temperament erfunden wurde. In euren Adern kocht der Blut-Karamba. Ihr habt mir gefehlt, wie jemandem, der den Stoff braucht.“

Apropos Temperament: Wie war die Stimmung beim Konzert von Udo Lindenberg?

In Schwerin beim Tour-Auftakt waren ca. 8000 Menschen in der Sport- und Kongresshalle, in Stuttgart beim ersten Konzert rund 10.000. Bis die Hanns-Martin-Schleyer-Halle richtig kochte, dauerte es jedoch eine Weile. Es war eher schwäbische Zurückhaltung bei Konzert eins, wer einen Sitzplatz hatte, blieb natürlich die gesamte Zeit sitzen. Und auf den Stehplätzen war es – bis auf die Front Area – lange eher ein Schunkeln als ein ausgelassenes Feiern.

Kein Udo Lindenberg ohne politische Statements: Welche gab es in Stuttgart?

Tatsächlich gab es dieselben wie zuvor bereits in Schwerin. Udo Lindenberg lästerte über den Zustand der Katholischen Kirche, feiert die Schwulenbewegung und äußert sich auch zum Ukraine-Krieg. Die deutlichste Ansage gab es nach dem Heinz-Rühmann-Cover von „Ich brech‘ die Herzen der stolzesten Frau’n“ gegen die katholische Kirche und deren Missbrauchsskandale: „Und der Kardinal schläft in der Hängematte. Wir brauchen Aufklärung und Konsequenz. Hallo, Franzi! (Anm. d. Red. Papst Franziskus) Bitte wacht auf, und fahrt unsere schöne katholische Kirche nicht an die Wand.“

Was sagte Udo Lindenberg zum Ukraine-Krieg?

Zwischen den Songs „Wozu sind Kriege da“ und „Wir ziehen in den Frieden“ sagt er: „Auch wenn manche sagen, Pazifismus wäre heute naiv: Wir brauchen doch Utopien. Trotz allem Realismus, wir dürfen die Utopie niemals aufgeben. Es geht um die Zukunft unserer Kinder, in der Ukraine, in Russland und in Deutschland und überall auf der Welt.“

Gab es auch Eierlikör beim Konzert von Udo Lindenberg?

Ja. Natürlich. Nach Cello, dem vierten Song auf der Udopium-Tour, gönnt sich Udo Lindenberg einen Schluck – und gurgelt auch. Mimimimimi…

Welche Songs stehen auf der Setlist von Udo Lindenberg?

1. Woddy Woddy Wodka

2. Honky Tonky Show

3. Mein Ding

4. Cello (mit Clueso)

5. Durch die schweren Zeiten

6. Du knallst in mein Leben

7. Ich brech' die Herzen der stolzesten Frau'n

8. Na und?!

9. Wozu sind Kriege da?

10. Wir ziehen in den Frieden

11. Rock 'n' Roller

12. Ratten

13. Vom Opfer zum Täter / Sie brauchen keinen Führer

14. Bunte Republik Deutschland

15. Kompass

16. Wieder genauso

17. Das Leben

18. Sternenreise

19. Horizont

20. Jonny Controlletti

21. Sonderzug nach Pankow

22. Alles klar auf der Andrea Doria

23. Candy Jane

24. Reeperbahn 2011

25. Eldorado

26. Goodbye Sailor

27. Odyssee

Wo macht Udo Lindenberg mit „Udopium“ überall Station?

22.05.2022 Schwerin (Stadt- und Kongresshalle, Generalprobe)

24.05.2022 Schwerin (Stadt- und Kongresshalle)

27.05.2022 Stuttgart (Hanns-Martin-Schleyer-Halle)

28.05.2022 Stuttgart (Hanns-Martin-Schleyer-Halle)

03.06.2022 Bremen (ÖVB-Arena)

04.06.2022 Bremen (ÖVB-Arena)

07.06.2022 Dortmund (Westfalenhalle)

08.06.2022 Dortmund (Westfalenhalle)

10.06.2022 Köln (Lanxess-Arena)

11.06.2022 Köln (Lanxess-Arena)

14.06.2022 Leipzig (Festwiese Leipzig)

18.06.2022 Dresden (Rudolf-Harbig-Stadion)

23.06.2022 Hannover (ZAG Arena)

24.06.2022 Hannover (ZAG Arena)

27.06.2022 Hamburg (Barclays Arena)

28.06.2022 Hamburg (Barclays Arena)

01.07.2022 Berlin (Waldbühne)

02.07.2022 Berlin (Waldbühne)

05.07.2022 München (Olympiahalle)

09.07.2022 Mannheim (SAP Arena)

10.07.2022 Mannheim (SAP Arena)

0