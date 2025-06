Albstadts Baubürgermeister hat viele Kerben in seinem Colt

1 13 Jahre lang war Udo Hollauer Baubürgermeister und seit sechs Jahren auch Erster Bürgermeister in Albstadt – stets gut informiert durch den Schwarzwälder Boten, der auf seinem Schreibtisch oben auf liegt. Foto: Martin Kistner Über 13 Jahre lang war Udo Hollauer Albstädter Baubürgermeister, seit 2019 auch Erster Bürgermeister. Jetzt wechselt er auf den Posten des Sigmaringer Stadtbaumeisters.







Am 27. Oktober 2011 war Udo Hollauer, bis dato Bauamtsleiter in Meßkirch, zum neuen Baubürgermeister von Albstadt gewählt worden, am 1. Februar 2012 hatte er sein neues Amt angetreten.