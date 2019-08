UCI MTB-Weltmeisterschaft Delegation trommelt in Kanada für WM 2020

Sowohl die Strecke in Mont-Sainte-Anne als auch die in Albstadt sind etwas länger als vier Kilometer und sehr abwechslungsreich; sie warten mit Abfahrten und Anstiegen auf, die den Fahrerinnen und Fahrern jeder Kategorie eine Menge abverlangen. In Mont-Sainte-Anne ist das Streckengrundlayout seit vielen Jahren gleich; die Organisatoren bauen jedoch Jahr für Jahr die Strecke weiter aus. Für die E-Bike-WM-Premiere wurden neue Segmente in die Strecke aufgenommen. Der Untergrund ist sandig; es liegen aber auch viele glatt gewaschene Steinen auf dem Kurs, und das bedeutet, dass bei Regen Rutschgefahr besteht. Eine zusätzliche Herausforderung für die Fahrer.

"Für Zuschauer einer der besten Kurse überhaupt"

Beat Wabel begleitet die Albstädter schon seit vielen Jahren bei der Entwicklung ihrer Strecke. "Ein ganz besonderer Kurs mit viel Qualität", sagt er, "und einer der besten Kurse für die Zuschauer. Man bekommt die Stimmung hautnah mit und hat Einblick auf die verschiedensten Streckenabschnitte."

Anders als in Albstadt sind die Wege, die Zuschauer und Teams zurücklegen müssen, in Mont-Sainte-Anne ziemlich weitläufig. Das gilt auch für die Expo- und Nation-Area, unter anderem deshalb, weil sowohl Mountainbike-WM als auch Downhill-Wettbewerb an Ort und Stelle ausgetragen werden. Die Zuschauerführung wollen die Albstädter in den kommenden Monaten noch weiter optimieren – damit, so Marinus Merz, "die Wettbewerbe im Bullentäle zu einem einmaligen Erlebnis für Zuschauer und Gäste werden".

Die Albstädter erhoffen sich von der WM nicht zuletzt einen Impuls für die Nachwuchsförderung, von dem die RSG Zollern-Alb und die anderen sporttreibenden Vereine profitieren sollen. "Wir sind ihnen sehr dankbar für ihr großes Engagement", sagt Jo Triller. "Es ist unser Ziel, sowohl dem Spitzen- als auch dem Breitensport mit den Strecken der Bikezone und dezentralen Pumptracks gute Sport- und Freizeitmöglichkeiten zu bieten."