UCI Mountainbike WM Nach Absage: Mountainbiker vor ungewissen Monaten

Fumic erwägt mit seinen 38 Jahren nun, seine Karriere über den Herbst 2020 hinaus zu verlängern. "Jetzt liegt es an mir, ob ich nochmal ein Jahr dranhänge", sagte der Routinier der Deutschen Presse-Agentur. Da das Großevent in Albstadt aber auch 2021 nicht nachgeholt wird, wird zumindest die Verabschiedung vor heimischer Kulisse entfallen. "Olympia ist ein großes Ziel, aber dadurch, dass ich vier Spiele hatte, war Albstadt sogar das größere Ziel. Das war die größere bittere Pille mit der WM", sagte Fumic.

Die Mountainbiker hatten bis zuletzt gehofft, dass entweder im Herbst oder im kommenden Jahr in Albstadt um Gold, Silber und Bronze gekämpft werden könnte. Doch der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) und die Ausrichterstadt beendeten am Donnerstag alle Hoffnungen. "Aus der Politik gab es klare Signale, dass auch im Oktober international noch mit gravierenden Reisebeschränkungen zu rechnen ist", sagte BDR-Präsident Rudolf Scharping. Man habe deshalb in Abstimmung mit der Stadt und dem Radsport-Weltverband UCI "die Notbremse gezogen". 2021 und 2022 soll es aber wieder Weltcups geben, was gerade für Fumic kein großer Trost sein dürfte.