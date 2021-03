2 Teufel auch: Der "Devils Corner" hat eine neue Zufahrt bekommen. Allerdings sind die Arbeiten an der Strecke noch nicht abgeschlossen. Foto: Welsch

In acht Wochen steigt im Albstädter Bullentäle der erste Cross-Country-Weltcup der Saison – und die Organisatoren sind zuversichtlich, dass die Rennen wie geplant stattfinden können.

Albstadt-Tailfingen - Mit Hochdruck arbeiten die Organisatoren der Stadt Albstadt und die Agentur Skyder Event und Track Company an der Strecke für den UCI-Mountainbike-Weltcup, der vom 7. bis 9. Mai im Bullentäle ausgetragen wird, an der Strecke. Denn sie sind optimistisch, dass es – anders als bei der coronabedingt abgesagten WM 2020 – diesmal klappt und die weltbesten Cross-Country-Fahrer auf dem 4,2 Kilometer langen Rundkurs um das heiß begehrte erste Leaderjersey der Saison in der Weltserie kämpfen werden.

Kurzfristige und unerwartete Wendungen seien zwar bei der aktuellen Lage nicht auszuschließen, heißt es bei der Stadtverwaltung, doch dort geht man fest davon aus, dass der erste Cross-Country-Weltcup der Saison über die Bühne gehen kann.

Ob Zuschauer zugelassen werden, wird Ende des Monats endgültig entschieden – nachdem am 22. März die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin getagt haben.

Der Grundcharakter bleibt derselbe – aber anspruchsvoller wird’s

Die Strecke im Bullentäle ist indes bereits an einigen Stellen überarbeitet worden. Der 4,2 Kilometer lange und 190 Höhenmeter umfassende Kurs bleibt von der Grundcharakteristik zwar derselbe wie in den Vorjahren, wird an einigen Stellen jedoch modifiziert, sodass die Strecke anspruchsvoller und zugleich auch sicherer wird, heißt es aus dem Rathaus. Die größte aktuelle Baumaßnahme befindet sich am sogenannten "Albstadt-Drop" mitten im Bullentäle – bisher stets einer der großen Publikumsmagnete. "Wir haben dort die A-Linie etwas modifiziert", berichtet Ingolf Welsch von der Skyder Event und Track Company, die maßgeblich für den Streckenbau verantwortlich zeichnet. "Die Strecke führt nicht mehr geradeaus über den Drop, sondern erhält oben eine kleine Schlaufe, bevor die Fahrerinnen und Fahrer seitlich auf die bestehenden Holzelemente auffahren. Anschließend fahren sie dann über den großen Anlieger in die Teufelswellen."

Diese Umbaumaßnahme sei in erster Linie Sicherheitsaspekten geschuldet. "Wir haben festgestellt, dass hier 2019 sehr hohe Geschwindigkeiten erreicht wurden und die Athletinnen und Athleten bei der Ausfahrt aus dem Albstadt-Drop im großen Anlieger enorme Höhen erreicht haben", so Welsch. "Das Risiko, dass hier jemand heftig stürzt, ist zu groß, weshalb wir mit den Umbauarbeiten die Geschwindigkeiten etwas reduzieren wollen."

Auch an anderen Stellen ist umfangreich gearbeitet worden: Im "Dual Climb" sowie im "Devils Corner" wurden die Holzbrücken erneuert, da sie witterungsbedingt nicht mehr den statischen Anforderungen genügten. Weitere Streckenabschnitte sind im Hinblick auf Wetterfestigkeit und Erosionsschutz angepasst worden. "Die jeweiligen Passagen sind gleich zu befahren wie in den Vorjahren. Im Grunde handelt es sich bei diesen Maßnahmen lediglich um eine bauliche Umstrukturierung, um den Kurs standsicherer zu machen", berichtet Welsch.

Einer der physisch anspruchsvollsten Kurse im Weltcupzirkus

Die Strecke im Bullentäle gilt innerhalb der Szene zwar als eine der physisch anspruchsvollsten im Weltcupzirkus, nichtsdestotrotz gibt es aus Sicht des Weltverbandes UCI noch einige Abschnitte, die modifiziert werden könnten, damit die Abfahrten kürzere Erholungszeiten bieten. Dementsprechend erhalten die "Teufelswellen" sowie der letzte lange Slalom-Downhill kurz vor dem Ziel noch einige kleine Sprünge. "Damit wird es einfach noch schwerer, sich in den Abfahrten zu erholen, und der Kurs wird etwas selektiver. Wir kommen damit einem Wunsch der UCI nach, den wir ohne großen Aufwand umsetzen konnten", sagt Ingolf Welsch, zufrieden mit den bisherigen Baumaßnahmen.

Die letzte große Teufelswelle bekommt eine B-Linie

Weitere Modifizierungen sind aktuell in Arbeit oder stehen noch aus: Die Anfahrt der letzten großen "Teufelswelle" wird etwas verändert und eine sogenannte B-Linie eingerichtet. Außerdem gestaltet das Skyder-Team das Steinfeld in der letzten Abfahrt vor dem Ziel etwas um, damit die Geschwindigkeiten auch dort gedrosselt werden und das Sturzrisiko sinkt. "Wir wollen bis April mit den Arbeiten soweit fertig sein und anschließend nur noch Feintuning betreiben", erklärt Welsch. Dazu gehört auch das Anlegen von Zuschauerwegen, wenngleich das in Zeiten einer weltweiten Pandemie eher abstrus klingen mag. "Im ›Devils Corner‹ haben wir beispielsweise ein neues, tolles Zuschauerpodest errichtet – ob’s dieses Jahr gebraucht wird oder nicht, ist zwar unklar, wir denken jedoch langfristig und haben uns mit Blick auf 2022 entschieden, die Infrastruktur im Bullentäle weiter auszubauen."

Spätestens am 24. und 25. April soll die Strecke dann komplett weltcuptauglich sein, denn an diesem Wochenende findet das hochdotierte HC-Bundesligarennen in Heubach statt. Auf der Ostalb wird wohl ein Großteil der Weltelite am Start stehen, und so ist es nicht unwahrscheinlich, dass etliche Profis anschließend direkt nach Albstadt reisen und schon zwei Wochen vor den Wettkämpfen im Bullentäle und der Region trainieren. Darauf wollen alle Beteiligten vorbereitet sein: "Wir rechnen damit, dass ab dem 26. oder 27. April einige Teams schon hier in der Region ihre Zelte aufschlagen werden", erklärt Ingolf Welsch. "Die RSG Zollern-Alb wird deshalb am 24. April einen Helfereinsatz durchführen, bei dem die Strecke in Grundzügen abgesteckt und ausgeschildert wird, damit die Fahrerinnen und Fahrer so früh wie möglich auf dem Kurs trainieren können."