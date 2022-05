1 Gespannt warten die Top-Fahrer im Herrenfeld auf den Start für das Short Track Rennen. Foto: Erb

Zwei Rennen, zwei glückliche Sieger. Der Freitag steht beim UCI Mountainbike Weltcup in Albstadt traditionell im Fokus der Short Track Rennen – besonders unter Beobachtung: die Grosselfingerin Ronja Eibl.















Das Short Track Rennen der Männer war von hohem Tempo geprägt. Überraschend setzte sich der Deutsche Luca Schwarzbauer früh an die Spitze und führte über weite Teile des Rennens das Feld an. Die Favoriten blieben jedoch in seinem Windschatten. Keine große Rolle spielte Vorjahressieger Victor Koretzky. Der Franzose landete wie der stark eingeschätzte Tscheche Ondrej Cink im Mittelfeld.

Neuseeländer siegt auf Zielgerade

Vorne ging derweil die Post ab. Überraschend zeigte sich der Neuseeländer Samuel Gaze im Sprint am stärksten. Hinter dem 26-Jährigen belegten der Franzose Jordan Sarrou und Topfavorit Nino Schurter die Plätze. Luca Schwarzbauer fuhr auf Rang vier durchs Ziel – er kratzte also nur knapp an der Sensation. Die besten acht Fahrer starten am Sonntag aus der ersten Startreihe. Zu ihnen zählen auch Henrique Avancini, Titouan Carod, Filippo Colombo und Thomas Pidcock.

Knapper Sieg der Favoritin

Bei den Frauen kam es zu einem Herzschlagfinale. Nur drei Sekunden trennten am Ende die ersten sechs Fahrerinnen. Im Zielsprint setzte sich letztlich die Topfavoritin und Weltcup-Führende Ellen Mcconnell vor der Französin Pauline Ferrand Prevot durch. Die Lokalmatadorin Ronja Eibl landete auf einem guten neunten Platz. Damit verpasste sie nur knapp die erste Startreihe für das Hauptrennen am Sonntag.

Zu den Enttäuschten des Short Tracks gehörte neben der hoch gehandelten Französin Loana Lecomte, die das Rennen nicht beendete, auch die österreichische Meisterin Laura Stigger, die schon früh stürzte und am Ende auf Platz 34 landete. Das Treppchen komplettierte die Schwedin Jenny Rissveds.

Höhepunkt am Sonntag

Der zweite Tag des Weltcups in Albstadt gehört den jungen Talenten. In der Cross-Country Junior Word Series kämpfen am Samstag zunächst die männlichen (9.30 Uhr) und dann die weiblichen Junioren (11.15 Uhr) um Weltranglistenpunkte. Im Anschluss stehen die U23-Rennen an – auch hier machen die Herren den Anfang (15.30 Uhr) und die Damen ziehen nach (17 Uhr). Am Sonntag sorgen die Cross-Country Damen Elite (11.20 Uhr) und Herren Elite (14.35 Uhr) für den hochklassigen Abschluss. Die beiden Rennen werden erneut auf Red Bull TV per Livestream übertragen.