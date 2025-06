U23 vor wichtigem Spiel: So geht die Reserve des SC Lahr in die Relegation zur Landesliga

So geht die Reserve des SC Lahr in die Relegation zur Landesliga

Die Lahrer (hier in Blau bei einem Bezirksligaspiel) wollen in die Landesliga. Foto: Künstle Das Trainerteam hat keine Zweifel an der Motivation der SC-Elf für das Hinspiel. Der Gegner aus Ötigheim ist für die Lahrer aber auch eine Unbekannte.







Relegation zur Landesliga: SC Lahr II – FV Ötigheim (heute 19.30 Uhr). Die Reserve des SCL zeigte über die Spielzeit 24/25 hinweg solide Leistungen und erarbeitete sich den zweiten Tabellenplatz. Das Ergebnis bedeutet die Chance zum Aufstieg in die Landesliga. Heute Abend will die Elf des Trainerteams um Maurizio Mogg und Violand Kerellaj im Hinspiel vorlegen, bevor am Samstag die Ötigheimer zum alles entscheidenden Spiel laden.