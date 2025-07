Bereits zu Beginn des Jahres hatte Rosina Schneider gegenüber unserer Redaktion erklärt, dass der Fokus in diesem Jahr besonders auf der U23-Europameisterschaft liege. Nun ist es soweit – die Qualifikation ist geschafft und die Athletin des TV Sulz in bestechender Form.

Bei den Deutschen Meisterschaften in dieser Altersklasse in Ulm holte sie sich jüngst in einem Herzschlagfinale den Titel, nun geht es im norwegischen Bergen gegen die europäische Konkurrenz. Am Donnerstag (ab 16.40 Uhr) steht für Schneider und Co. der Vorlauf an. Sollte dieser positiv verlaufen, geht es am Freitag ab 16 Uhr mit dem Halbfinale weiter. Das Finale ist auf 19.25 terminiert.

Schneider, deren Flug bereits am Dienstag startete, erklärt gegenüber unserer Redaktion: „Ich würde gerne ins Finale kommen und will dort ordentlich mitmischen. Ich weiß, dass ich auf einer guten Position stehe, bin mit der drittbesten Zeit gemeldet. Ich will technisch gut laufen und die Stimmung einfach genießen.“

Zudem ergänzt sie: „Natürlich würde ich diese Position dann auch gerne halten.“ Bergen gilt als eine der regenreichsten Städte in ganz Europa – im Schnitt gibt es runde 248 Regentage pro Jahr. Daher hofft die Wiesenstetterin auch auf gutes Wetter für den Wettkampf. Sollte sie am Ende aber im Regen jubeln, würde sie das sicherlich gerne in Kauf nehmen.