„Wir wollten die Verlängerung auf jeden Fall vermeiden. Deswegen sind wir nach dem 2:2 ’All In’ gegangen und glücklicherweise hat es auch geklappt“, gab Philipp Wolf zu Protokoll. Bastian Berger hatte erst in der 89. Minute das entscheidende 3:2 für seine Elf beim Pokalspiel gegen den SSC Tübingen erzielt.

Dass er mit seinen Einwechslungen – neben Berger traf mit Colin Draskovic ein weiterer Joker – großen Anteil daran hatte, lächelte er gekonnt weg: „Wenn man fünf Mal wechselt, ist ja jeder zweite Spieler am Schluss ein Joker. Aber wir sind natürlich froh“, so Wolf.

Ausgedünnter Kader

Mit Noel Feher, Alessandro Leoniello, Nathan Cuflom und Noah Braun fehlte in Tübingen noch fast eine Handvoll Spieler – zudem ist Simun Birkic aktuell noch bei der 1. Mannschaft. „Wir haben in einem schwierigen Spiel gute Antworten auf die Rückstände gefunden. Das ist eigentlich viel wichtiger, als das reine Weiterkommen“; so Wolf. Erst drei Wochen befindet sich das Team in der Vorbereitung. Am Mittwoch wird beim von Lukas Foelsch trainierten TSV Frommern (19.30 Uhr) getestet, am Wochenende steht dann die 2. Runde im WFV-Pokal an.

Nagold oder Harthausen?

Der Gegner wird am Dienstagabend im Duell VfL Nagold gegen TSV Harthausen/Scher ermittelt. In einer potenziellen 3. Runde ginge es gegen den Sieger aus dem Aufeinandertreffen zwischen Empfingen und Holzhausen – es könnten also reizvolle Aufgaben auf die U23 der TSG Balingen warten.